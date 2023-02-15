  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يجبر أصحاب المحال التجارية في العوجا على اغلاقها لليوم الرابع

الخميس 16 فبراير 2023 01:39 م / بتوقيت القدس +2GMT



اريحا / سما /

أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أصحاب المحال التجارية في بلدة العوجا شمال مدينة أريحا، على إغلاقها، لليوم الرابع على التوالي.

وقال الناشط في بلدة العوجا، أحد أصحاب المحال التجارية صلاح فريجات، إن قوات الاحتلال تواصل إجبار أصحاب المحال التجارية في شارعي (90 و60)، والشوارع الفرعية في العوجا على إغلاقها، مضيفا أن عدد المحال والمنشآت المغلقة بلغ نحو 35.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تجبر المواطنين على إغلاق محالهم التجارية، وتهددهم في حال فتحها بتمديد إغلاقها وتغريمهم مبالغ مالية، وذلك ضمن سياسة العقاب الجماعي الذي يتعرض له أهالي البلدة، بحجة تعرض مستوطنين للرشق بالحجارة أثناء مرورهم من تلك المنطقة.

#الاحتلال #العوجا

الأكثر قراءة اليوم

رئيس الشاباك يحذر بن غفير: "خطواتك ستشعل المنطقة"

نتنياهو يتعهد لسموتريتش بنقل صلاحياته.. بن غفير: هذه الحكومة لن تستمر

أزمة متصاعدة بين نتنياهو وليفين.. والأخير يهدد" بالاستقالة وحل الحكومة"

ماذا تعرف عن زعيم تنظيم القاعدة الجديد؟ .. غامض ودموي لا يرحم وقدرة فائقة على التخطيط

العمل الحكومي بغزة تعتمد السبت المقبل عطلة رسمية وتتخذ عدة قرارات

كاتب إسرائيلي: نقترب من حرب أهلية..

الاستخبارات الاسرائيلية تكشف قائد الوحدة 400 في فيلق القدس

الأخبار الرئيسية

موقع عبري: "المنطقة تستعد لانفجار" وخطة الجنرال الأمريكي "مايك فنزل" تبرز من جديد ..

cHhsc

شاهد..وفاة 7 فلسطينيين وإصابة آخرين في حادث سير مروع بمصر خلال عودتهم لقطاع غزة..

بلينكن

موقع عبري: واشنطن ستتخذ خطوات أخرى للرد على المشاريع الاستيطانية لحكومة نتنياهو

img-20230216-wa0002-1676524185

الاحتلال يفجر منزل الشهيد الجعبري بالخليل والمستوطنون يحتفلون

photo_2023-02-15_20-47-16

رئيس الشاباك يحذر بن غفير: "خطواتك ستشعل المنطقة"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم