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"حماس": هدم منازل المقاومين جريمة همجية وسلوك عصابات

الخميس 16 فبراير 2023 01:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حماس": هدم منازل المقاومين جريمة همجية وسلوك عصابات



غزة/ سما /

اعتبرت حركة "حماس"، الخميس، تفجير قوات الاحتلال لمنازل المقاومين وآخرها منزل الشهيد محمد الجعبري، بأنها "جريمة همجية وسلوك عصابات يعكس حالة الإفلاس التي يعيشها الكيان وقادة حكومته الفاشية، ويكشف عجزه الكامل عن وقف ثورة شعبنا في الميدان".

وقال عبداللطيف القانوع الناطق باسم "حماس" في تصريح صحفي له، إن "استمرار الاحتلال في سياسة هدم منازل المقاومين وإصرار حكومة المستوطنين المتطرفة على تعمد هذه السياسة الهمجية والموغلة في العنصرية والإجرام، لن يخيف شعبنا، ولن يكسر إرادة الصمود والثبات لديه، ولن يزعزع ثقته بالمقاومة طريقًا للتحرير والعودة، ولن يوقف انتفاضة شعبنا المتصاعدة في كل ساحات الوطن".

وأشاد القانوع بالدعوات الشعبية لرفض سياسة هدم منازل أبناء شعبنا ومواجهتها بكل الوسائل، داعيًا الفلسطينيين في عموم الضفة والقدس إلى تصعيد المقاومة وعملياتها البطولية تلبية لنداء القدس والمسجد الأقصى المبارك وثأراً لدماء الشهداء ووفاءً لتضحياتهم وردعاً للاحتلال وقطعان مستوطنيه. كما قال.

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