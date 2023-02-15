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الاحتلال يقتحم بيت ريما ويستولي على تسجيلات كاميرات

الخميس 16 فبراير 2023 01:35 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

اندلعت مواجهات، ظهر اليوم الخميس، عقب اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت ريما، شمال غرب رام الله.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت بيت ريما، وتمركزت وسط البلدة، وداهمت عددا من المحلات التجارية، واستولت على تسجيلات الكاميرات.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت تجاه المواطنين، واخضعت عددا منهم للتحقيق.

يذكر أن الاحتلال صعّد من إجراءاته التعسفية بحق المواطنين من بيت ريما، ودير غسانة، وكفرعين، وقراوة بني زيد، والنبي صالح، حيث يغلق البوابة المؤدية إلى تلك المناطق بشكل شبه يومي، ما يضطر المواطنين إلى سلوك طرق وعرة طويلة للوصول إلى منازلهم.

وفي شهر تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي، ومطلع شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، استشهد ثلاثة شبان من بلدة بيت ريما، برصاص الاحتلال، وهم: الشقيقان جواد وظافر الريماوي، وضياء محمد الريماوي.

#الاحتلال #بيت ريما

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