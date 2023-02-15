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قوات القمع تقتحم قسمين في سجني جلبوع ومجدو

الخميس 16 فبراير 2023 01:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
قوات القمع تقتحم قسمين في سجني جلبوع ومجدو



القدس المحتلة / سما /

اقتحمت قوات القمع المسماة (بالمتسادا)، قسم (1) في سجن (جلبوع) وشرعت بعمليات تفتيش واسعة وسط حالة من التوتر تسود أقسام الأسرى، علمًا أنّ إدارة السّجون سحبت بالأمس من قسم (1) البلاطات وبعض الأدوات الأساسية التي يستخدمها الأسرى داخل (غرفهم). كذلك جرى اقتحام لقسم (1) في سجن (مجدو)، ولا تتوفر معلومات تفصيلية أخرى. 

وفي سجن (النقب) أبلغت إدارة السجون الأسرى في قسم (5) بنيتها عن تفريغ القسم اليوم ونقل الأسرى، دون معرفة الأسباب. 

يذكر أنّ لجنة الطوارئ أعلنت عن سلسلة خطوات نضالية ضد إجراءات (بن غفير)، تبدأ بالعصيان، وتكون ذروتها بإعلان الإضراب عن الطعام في الأول من شهر رمضان المقبل.

ويبلغ  عدد الأسرى في سجون الاحتلال، نحو (4780)، من بينهم (160) طفلاً، و(29) أسيرة، و(914) معتقلًا إداريًا.

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