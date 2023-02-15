عضو كنيست يدعو لحجب التيك توك عن المقدسيين

القدس المحتلة / سما /

دعا عضو الكنيست الإسرائيلي ألموغ كوهين من حزب "القوة اليهودية" الذي يتزعمه إيتامار بن غفير، الخميس، إلى حجب شبكة التواصل الاجتماعي "تيك توك" في شرقي القدس، بدعوى "التحريض المجنون الذي ينتج عنه الخطر القادم"، والذي نتج عنه موجة العمليات الأخيرة.

وقال كوهين في مقابلة مع موقع واي نت العبري، "يجب تسخير جميع الأدوات لخلق رادع"، مشيرًا إلى أن الشيء الثاني الذي يريد تطبيقه هو خنق الأحياء المقدسية وتكثيف النشاطات كل ليلة.

وأعرب عن خيبة أمله من سلوك الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، قائلًا: "نحصل على طريقة مختلفة عما وعدنا به، القليل من الصواريخ والهجمات، وأن يكون الرد عليها أكثر حزمًا وحسمًا .. يستحيل أن نبقى أن نتصرف بهذه الطريقة قبل شهرين من رمضان .. نتوقع من شركائنا إجراء تغيير، لقد قطعنا وعدًا أساسيًا وبسيطًا جدًا للجمهور بتوفير الأمن الشخصي، إن لم يكن بإمكاننا الإيفاء بوعدنا فلن نكون قادرين على البقاء في الحكومة".

وحول التحذير الذي نقل من رئيس الشاباك رونين بار، للوزير المتطرف بن غفير بأن يخفف من نشاطه في القدس الشرقية خوفًا من التصعيد، قال كوهين: "لقد اعتدنا على هذا التحذير وسمعناه عديد المرات، لكن دور رئيس الشاباك القضاء على الإرهاب ونقل المعلومات الاستخباراتية ومنع التخريب وليس تحذير المسؤولين".