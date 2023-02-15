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مايكروسوفت تبدأ تعطيل إنترنت إكسبلورر 11

الخميس 16 فبراير 2023 12:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
مايكروسوفت تبدأ تعطيل إنترنت إكسبلورر 11



وكالات / سما /

قالت شركة مايكروسوفت إن متصفح الويب "إنترنت إكسبلورر 11"، سيُعطَّل بعد الآن على بعض الأجهزة العاملة بنظام التشغيل ويندوز 10، وذلك عبر تحديث لمتصفحها الآخر "إيدج".

ويأتي هذا بعد التحذيرات السابقة بأن "إنترنت إكسبلورر 11" سيُعطَّل نهائيًا هذا الشهر، والإعلان الذي نُشر في 15 حزيران/ يونيو الماضي الذي كشف عن تعطيل متصفح الويب القديم عبر تحديث نظام ويندوز.

وسيبدأ إطلاق تحديث "إيدج" لقناة متصفح الويب المستقرة Microsoft Edge Stable خلال الأسبوع المقبل عبر عملية إطلاق متقدمة.

وأضافت مايكروسوفت، أنه لن تتأثر المنظمات التي انتقلت بالفعل من إنترنت "إكسبلورر 11" إلى "مايكروسوفت إيدج" مع وضع "إنترنت إكسبلورر" بالتعطيل، أما المنظمات التي لم تنتقل إلى "مايكروسوفت إيدج" مع وضع "إنترنت إكسبلورر" فقد تواجه اضطرابًا فوريًا في العمل.

وتعتزم مايكروسوفت أيضًا إزالة جميع الإشارات المرئية إلى متصفح إنترنت "إكسبلورر 11"، ومن ذلك: الرموز الموجودة في شريط المهام وقائمة ابدأ، وذلك بدءًا من إصدار المعاينة غير الأمني المقرر إطلاقه في شهر أيار/ مايو 2023.

#إكسبلورر 11 #مايكروسوفت #تعطيل #متصفح

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