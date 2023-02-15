  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

روسيا تطلق منظومة إلكترونية لمراقبة المحتوى المحظور على الإنترنت

الخميس 16 فبراير 2023 12:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
روسيا تطلق منظومة إلكترونية لمراقبة المحتوى المحظور على الإنترنت



وكالات / سما /

أعلنت هيئة الرقابة وحماية حقوق المستهلك في روسيا عن تشغيل منظومة إلكترونية مطوّرة محليا لمراقبة المحتوى المحظور على الإنترنت، حسبما نقلتRT.

وجاء في بيان صادر عن الهيئة "أعلن المركز الرئيسي للترددات الراديوية التابع لهيئتنا عن إطلاق منظومة Oculus الإلكترونية المخصصة لمراقبة المحتوى المحظور في الشبكة العنكبوتية والذي يخالف قوانين الإنترنت في روسيا".

وأضاف البيان "أكمل المطورون بالفعل العمل على نظامOculus، المطورون كانوا قد اختبروا هذه المنظومة عمليا في ديسمبر الفائت، واعتبارا من يناير العام الجاري بدأت عملية دمجها مع أنظمة مراقبة تشغيل الإنترنت في روسيا.. هذه المنظومة قادرة على اكتشاف المحتوى المحظور على الشبكة العنكبوتية بما فيه المحتوى المكتوب والصور والفيديوهات".

وأشار البيان إلى "أن المنظومة الجديدة ستساعد على أتمتة وتسريع مراقبة المحتوى المرئي على الإنترنت بشكل كبير، وستكون قادرة على معاينة أكثر من 200 ألف صورة في اليوم، وستعزز إمكانية الكشف عن المحتوى المخالف لقوانين الإنترنت في البلاد".

وتجدر الإشارة إلى أن المركز الرئيسي للترددات الراديوية في روسيا كان قد أعلن في سبتمبر الماضي عن مناقصة لتطوير نظام قائم على الذكاء الاصطناعي للبحث عن المحتوى المحظور على الإنترنت، وأشارت الخدمة الصحفية للمركز إلى أن قيمة المناقصة بلغت 57.7 مليون روبل.

#روسيا #المحتوى #الإنترنت #المراقبة #المستهلك

الأكثر قراءة اليوم

رئيس الشاباك يحذر بن غفير: "خطواتك ستشعل المنطقة"

نتنياهو يتعهد لسموتريتش بنقل صلاحياته.. بن غفير: هذه الحكومة لن تستمر

أزمة متصاعدة بين نتنياهو وليفين.. والأخير يهدد" بالاستقالة وحل الحكومة"

العمل الحكومي بغزة تعتمد السبت المقبل عطلة رسمية وتتخذ عدة قرارات

كاتب إسرائيلي: نقترب من حرب أهلية..

الحبس المؤبد على قاتل الفنان شفيق كبها

يدعم فلسطين وحاصل على الجنسية الروسية.. مقاتل بصدد التخلي عن الجنسية الأمريكية

الأخبار الرئيسية

موقع عبري: "المنطقة تستعد لانفجار" وخطة الجنرال الأمريكي "مايك فنزل" تبرز من جديد ..

cHhsc

شاهد..وفاة 7 فلسطينيين وإصابة آخرين في حادث سير مروع بمصر خلال عودتهم لقطاع غزة..

بلينكن

موقع عبري: واشنطن ستتخذ خطوات أخرى للرد على المشاريع الاستيطانية لحكومة نتنياهو

img-20230216-wa0002-1676524185

الاحتلال يفجر منزل الشهيد الجعبري بالخليل والمستوطنون يحتفلون

photo_2023-02-15_20-47-16

رئيس الشاباك يحذر بن غفير: "خطواتك ستشعل المنطقة"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم