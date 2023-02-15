  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

الصداقة يضم 3 لاعبين من مصر والمحافظات الشمالية

الخميس 16 فبراير 2023 11:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصداقة يضم 3 لاعبين من مصر والمحافظات الشمالية



غزة / سما /

كشفت تقارير صحفية محلية عن تعاقد نادي الصداقة الفلسطيني، أمس الأربعاء، مع 3 لاعبين للعب مع الفريق في البطولة العربية الـ41 لكرة الطائرة للرجال، والتي تستضيفها القاهرة.

وأكدت التقارير أن الصداقة تعاقد، مع لاعبين من الدوري المصري، وهم، محمد عرفة ومحمد فرج قادمين من ناديي " الشرقية للدخان"، ضمن قائمة الفريق في البطولة العربية، بالإضافة للاستعانة باللاعب محمد المقوسي لاعب فريق عصيرة القبلية أحد أندية الضفة الغربية.

وبحسب التقارير، فإن انضمام اللاعبين لصفوف الصداقة، جاء لتعويض غياب "محمد القيشاوي، وعبدالله العرقان، وإبراهيم قصيعة"، والذين سيلتحقون بمنتخب كرة الطائرة الشاطئية، الذي يشارك في بطولة غرب آسيا التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة أواخر الشهر الحالي.

#نادي الصداقة #مصر #المحافظات الشمالية #كرة الطائرة

الأكثر قراءة اليوم

رئيس الشاباك يحذر بن غفير: "خطواتك ستشعل المنطقة"

نتنياهو يتعهد لسموتريتش بنقل صلاحياته.. بن غفير: هذه الحكومة لن تستمر

أزمة متصاعدة بين نتنياهو وليفين.. والأخير يهدد" بالاستقالة وحل الحكومة"

العمل الحكومي بغزة تعتمد السبت المقبل عطلة رسمية وتتخذ عدة قرارات

كاتب إسرائيلي: نقترب من حرب أهلية..

الحبس المؤبد على قاتل الفنان شفيق كبها

يدعم فلسطين وحاصل على الجنسية الروسية.. مقاتل بصدد التخلي عن الجنسية الأمريكية

الأخبار الرئيسية

cHhsc

شاهد..وفاة 7 فلسطينيين وإصابة آخرين في حادث سير مروع بمصر خلال عودتهم لقطاع غزة..

بلينكن

موقع عبري: واشنطن ستتخذ خطوات أخرى للرد على المشاريع الاستيطانية لحكومة نتنياهو

img-20230216-wa0002-1676524185

الاحتلال يفجر منزل الشهيد الجعبري بالخليل والمستوطنون يحتفلون

photo_2023-02-15_20-47-16

رئيس الشاباك يحذر بن غفير: "خطواتك ستشعل المنطقة"

الاحتلال يواصل محاصرة مخيم شعفاط و"عرين الأسود" تدعو لإعلان العصيان المدني

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم