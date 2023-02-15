الصداقة يضم 3 لاعبين من مصر والمحافظات الشمالية

غزة / سما /

كشفت تقارير صحفية محلية عن تعاقد نادي الصداقة الفلسطيني، أمس الأربعاء، مع 3 لاعبين للعب مع الفريق في البطولة العربية الـ41 لكرة الطائرة للرجال، والتي تستضيفها القاهرة.

وأكدت التقارير أن الصداقة تعاقد، مع لاعبين من الدوري المصري، وهم، محمد عرفة ومحمد فرج قادمين من ناديي " الشرقية للدخان"، ضمن قائمة الفريق في البطولة العربية، بالإضافة للاستعانة باللاعب محمد المقوسي لاعب فريق عصيرة القبلية أحد أندية الضفة الغربية.

وبحسب التقارير، فإن انضمام اللاعبين لصفوف الصداقة، جاء لتعويض غياب "محمد القيشاوي، وعبدالله العرقان، وإبراهيم قصيعة"، والذين سيلتحقون بمنتخب كرة الطائرة الشاطئية، الذي يشارك في بطولة غرب آسيا التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة أواخر الشهر الحالي.