كيف رفض ريال مدريد وبرشلونة أهم صفقة في أوروبا؟

وكالات / سما /

أهدر ناديا برشلونة وريال مدريد، قبل عدة سنوات، فرصة للتعاقد مع لاعب شاب بات الهدف الأول لكبرى أندية أوروبا في عام 2023.

وتحول جود بيلينجهام لاعب وسط بروسيا دورتموند الألماني ومنتخب إنجلترا إلى هدف لكبرى الفرق الأوروبية، وتحديداً الريال وبرشلونة وليفربول ومانشستر سيتي، في سوق انتقالات 2023 الصيفي المقبل.

ورغم صعوبة دخول برشلونة الذي يعاني اقتصادياً في صراع ضم بيلينجهام فإن ريال مدريد وضع الدولي الإنجليزي كهدف أول له في سوق الانتقالات الصيفية المقبل، في صراع سيواجه فيها عملاقي إنجلترا مانشستر سيتي وليفربول.

وأوضح أندريس مانزانو، المستشار الرياضي السابق لبيلينجهام حين كان لاعباً في فريق برمنجهام سيتي، أنه عرض الإنجليزي الصاعد على برشلونة وريال مدريد في 2018 و2019 ولكنهما رفضا التعاقد معه.

وأوضح مانزانو في تصريحات نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "كانت مهمتي في تلك الفترة - ما بين 2018 و2019 - عرض بيلينجهام على أندية مهمة وكان من بين تلك الأندية ريال مدريد وبرشلونة".

وواصل: "كلا الناديان كان يمكنهما وقتها الاستثمار فيه، لكنهما رفضا الرهان عليه، وبات واضحاً بعد عدة مواسم أنهما كانا على خطأ".

وتحول بيلينجهام مؤخراً إلى هدف ريال مدريد ورئيسه فلورنتينو بيريز الأول في ميركاتو صيف 2023 من أجل إعادة بناء خط الفريق.

وترصد إدارة بيريز مبلغ 100 مليون يورو للتعاقد مع بيلينجهام الصيف المقبل، حيث يعتبر صفقة استراتيجية لصناعة مستقبل الميرينجي مع النجوم الشباب الحاليين أمثال إدواردو كامافينجا وأوريلين تشواميني.

ورغم ما تردد عن نية بيلينجهام تفضيل ريال مدريد على فرق البريميرليج، فإنه ينتظر أن يواجه الميرينجي منافسة شرسة على ضم اللاعب من مانشستر سيتي، الذي يمتلك القدرة المالية على مجابهة أصحاب الزي الأبيض، بينما سيصعب على ليفربول بسبب أوضاعه المالية دخول هذا السباق.

يذكر أن بيلينجهام منذ انتقاله إلى بروسيا دورتموند قبل 3 سنوات، سجل 20 هدفاً وصنع 24 في 117 مباراة.

وعلى الصعيد الدولي لعب بيلينجهام 22 مباراة مع إنجلترا، سجل فيها هدفاً وصنع 2، وتألق خلال منافسات كأس العالم 2022 في قطر بشكل ملفت.