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رسمياً.. مانشستر يونايتد بدون سبعة نجوم أمام برشلونة

الخميس 16 فبراير 2023 11:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رسمياً.. مانشستر يونايتد بدون سبعة نجوم أمام برشلونة



وكالات / سما /

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في بيان رسمي، عن قائمة الفريق المسافرة إلى كتالونيا لمواجهة برشلونة الإسباني، في مباراة الذهاب بدور خروج المغلوب من مسابقة الدوري الأوروبي، في ملعب الكامب نو.

ويفقد اليونايتد خدمات سبعة لاعبين بشكل رسمي، بخروجهم من قائمة المدرب الهولندي إريك تين هاج، حيث يغيب عن صفوف الشياطين الحمر أنطوني مارسيال، كريستيان إريكسن، دوني فان دي بيك، سكوت مكتوميناي، وأنطوني أمام برشلونة بداعي الإصابة، ولن يتمكن الثنائي مارسيل سابيتزر وليساندرو مارتينيز من اللعب بسبب الإيقاف الإداري.

وعرفت قائمة الشياطين الحمر لمباراة برشلونة، مساء الخميس، تواجد الأسماء الآتية:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا، توم هايتون، وجاك بوتلاند.

في خط الدفاع: فيكتور ليندلوف، هاري ماجواير، تيريل مالاسيا، رافائيل فاران، ديوجو دالوت، لوك شاو، آرون وان بيساكا، وبراندون ويليامز.

في خط الوسط: برونو فيرنانديز، فريد، كاسيميرو، فاكوندو بيليستري، زيدان إقبال، وكوبي ماينو.

في خط الهجوم: ماركوس راشفورد، جادون سانشو، فوت فيجورست، أنطوني إيلانجا، وأليخاندرو جارناتشو.

#مانشستر يونايتد #برشلونة #الدوري الاوروبي

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