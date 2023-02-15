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فيديو.. بوروسيا دورتموند يضع قدماً في ربع النهائي بفوز صعب على تشيلسي

الخميس 16 فبراير 2023 11:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. بوروسيا دورتموند يضع قدماً في ربع النهائي بفوز صعب على تشيلسي



وكالات / سما /

حقق بوروسيا دورتموند الألماني انتصاراً ثميناً وصعباً على ضيفه تشيلسي الإنجليزي بهدف نظيف، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على سيجنال إيدونا بارك، في ذهاب دور 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ووضع بوروسيا دورتموند قدماً في ربع نهائي دوري الأبطال بهذا الانتصار، حيث يحتاج للفوز أو التعادل في لقاء العودة الذي سيقام بعد 3 أسابيع على ملعب ستامفورد بريدج لكي يخطف بطاقة التأهل رسمياً.

وتفوق الفريق الألماني بشكل واضح في الشوط الأول، رغم أنه لم ينجح في هز شباك المرمى خلاله في نهاية المطاف، بينما كان تشيلسي الفريق الأفضل في الملعب خلال الشوط الثاني، وخلق عدة فرص خطيرة.

ودخل بوروسيا دورتموند المباراة بقوة كبيرة، وفرض أسلوبه في الملعب مستغلاً أفضلية الأرض والجمهور، بينما ظهر تشيلسي بشكل مخيب للآمال خلال النصف ساعة الأولى، ولم ينجح كثيراً بالوصول إلى مناطق الفريق الألماني.

وتحسّن أداء تشيلسي بشكل واضح في الربع ساعة الاخيرة من عمر الشوط الأول، وامتد ذلك لبداية الشوط الثاني، لكن بوروسيا دورتموند استطاع خطف هدف اللقاء الوحيد بحلول الدقيقة 62 عن طريق كريم أديمي.

وانتفض الفريق اللندني في النصف ساعة الأخيرة من عمر المباراة، وحاصر بوروسيا دورتموند في مناطقه الدفاعية، وخلق شلالاً من الفرص السانحة للتسجيل، لكن هدف التعادل تمنّع عن تشيلسي حتى أطلق الحكم صافرة النهاية.

وفي مباراة أخرى لعبت بنفس التوقت، انتصر بنفيكا البرتغالي على كلوب بروج البلجيكي بهدفين نظيفين، وأحرز الهدف الاول جواو ماريو من ركلة جزاء بحلول الدقيقة 51، وأضاف ديفيد نيرس الهدف الثاني عند الدقيقة 88.

#بوروسيا دورتموند #تشيلسي #دوري أبطال أوروبا

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