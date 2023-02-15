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فيديو.. مانشستر سيتي يُسقط أرسنال من صدارة الدوري الإنجليزي بفوزٍ ثمين

الخميس 16 فبراير 2023 11:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. مانشستر سيتي يُسقط أرسنال من صدارة الدوري الإنجليزي بفوزٍ ثمين



وكالات / سما /

انتزع مانشستر سيتي فوزاً مُثيراً على أرسنال بثلاثة أهدافٍ لهدفٍ، وذلك في قمة الدوري الإنجليزي.

وكان التهديف في المُباراة التي استضافها ملعب الإمارات في لندن قد بدأ عن طريق كيفين دي بروين في الدقيقة 24 بعد استغلال خطأ ساذج من المُدافع الياباني تومياسو.

ونجح أرسنال في تعديل الكفة قبل نهاية الشوط الأول، وذلك حينما نجح بوكايو ساكا في ترجمة ركلة جزاء حصل عليها إيدي نيكيتاه بعد عرقلة إيدرسون في الدقيقة 42.

وحاول لاعبو أرسنال تسجيل هدف الفوز الذي سيُنعش آمالهم في الفوز بالبريميرليج هذا الموسم، ولكن مُحاولاته لم تُكلل بالنجاح.

وتوج جاك جريليش هجمة رائعة تناقل فيها لاعبو السيتي الكرة بتناغمٍ مُبهر في الدقيقة 72 بهدفٍ مُتقن.

وأنهى الهداف النرويجي إيرلينج هالاند ثلاثية السيتي بهدفٍ رائع بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 82.

وارتقى مانشستر سيتي لصدارة جدول الترتيب برصيد 51 نقطة بفارق الأهداف عن أرسنال الوصيف، مع العلم أن السيتي لعب مُباراة أكثر.

وسيلعب مانشستر سيتي المُباراة المُقبلة له في الدوري الإنجليزي ضد نوتينجهام فورست يوم السبت المُقبل على أرض الأخير، فيما سيلعب أرسنال في نفس اليوم مع أستون فيلا على أرض ملعب فيلا بارك.

#مانشستر سيتي #أرسنال #الصدارة #الدوري الإنجليزي

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