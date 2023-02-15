فيديو.. ريال مدريد يمطر شباك إلتشي في الدوري الإسباني

وكالات / سما /

أمطر ريال مدريد شباك ضيفه، إلتشي، بالفوز عليه برباعية دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء أمس الأربعاء، في ملعب سانتياجو بيرنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد، ضمن منافسات الأسبوع الحادي والعشرين من الدوري الإسباني.

ودخلت كتيبة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي أرضية البيرنابيو منتعشة ومرتدية قميصاً مزيناً بشعار كأس العالم للأندية، الذي توج الميرينجي بلقبه قبل أيام قليلة في المملكة المغربية.

وظهرت نوايا ريال مدريد في تحقيق الانتصار بهدف مبكر، حمل توقيع ماركو أسينسيو، من مجهود فردي يحسد عليه، عند الدقيقة الثامنة، ليستمر الميرينجي في هجومه على مرمى الضيوف، ويسفر الضغط عن وقوع مدافع إلتشي في المحظور بلمس الكرة بيده داخل منطقة الجزاء.

وتحصل الريال على ركلة جزاء سجل منها كريم بنزيما الهدف الثاني في الدقيقة 31، قبل أن يطلق الحكم صافرته معلناً احتساب ركلة جزاء أخرى للميرينجي، بعد وقوع رودريجو داخل مربع العمليات، ليترجمها بنزيما من جديد إلى هدف شخصي ثاني، وثالث لفريقه، في الوقت المبدد.

وعقب الاستراحة، تمكن لوكا مودريتش من وضع بصمته بتسديدة خرافية سكنت شباك إلتشي، وأعلنت تسجيل كتيبة كارليتو الهدف الرابع، على بعد عشرة دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

فوز يرفع به الريال رصيده للنقطة 48، في وصافة جدول الترتيب، بفارق ثمانية نقاط خلف المتصدر برشلونة، في حين توقف رصيد إلتشي عند 9 نقاط في ذيل الجدول.