فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الخميس.
* "يديعوت أحرونوت":
- التصويت الأول على إضعاف الجهاز القضائي الأسبوع المقبل
- الحكومة رفضت اقتراح لبيد لتجميد القوانين لمدة 60 يوما
- مظاهرة يوم الإثنين المقبل أمام الكنيست ضد إقرار القوانين
- الكنيست تقر بالأغلبية قانون سحب الجنسية والإقامة من منفذي العمليات ومن حصلوا على أموال من السلطة
- إنقاذ الجيش من الوزراء والمسؤولية لإبعادهم عن معركة الصلاحيات تقع على عاتق نتنياهو
- إخلاء كرم زيتون زرعه مستوطن بأمر من المحكمة العليا
- بن غفير يتهم ضباطا باستعمال العنف ضد المستوطنين وتم إيقاف ثلاثة منهم حتى انتهاء التحقيق
- قائد حرس الحدود يرد على بن غفير: لن أسمح بتحويلنا إلى كيس ملاكمة
* "معاريف":
- لبيد طلب تجميد القوانين لـ60 يوما وقادة الائتلاف رفضوا وأعلنوا استعدادهم للتفاوض دون شروط مسبقة
- وزير القضاء: مستمرون بإقرار القوانين
- سفير إسرائيل في الأمم المتحدة سيدلي بشهادته بملف "4000" ضد نتنياهو
- بأمر من وزير الأمن جلانت: إخلاء كرم للزيتون أقيم على أرض خاصة وسموتريش يحتج
- بن غفير يطالب بنقل حرس الحدود في الضفة إلى وزارته
- عضو كنيست من حزب بن غفير تدعي أنها تعرضت للاعتداء الجنسي من قبل أفراد حرس الحدود خلال محاولة منعها إخلاء كرم الزيتون
* "هآرتس":
- رئيس الشاباك يحذر بن غفير: تصريحاتك وأفعالك ستؤدي إلى مواجهة خاصة في القدس
- تقرير لأميرة هاس: الجيش منع دخول مركبات الإسعاف إلى مخيم جنين في الشهر الماضي وقتل الأبرياء
- رئيس معهد ديني اعتدى جنسيا على تلميذ، وابنه نائب وزير تدخل لإسكات التلميذ ودفع له 100 ألف شيقل
- المستشارة القانونية للحكومة تلتقي نتنياهو لإعداد الرد على الالتماس الذي قدم ضد تعيين بن غفير المدان بجرائم عديدة وزيرا