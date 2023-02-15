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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الخميس 16 فبراير 2023 10:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الخميس.

* "يديعوت أحرونوت":

- التصويت الأول على إضعاف الجهاز القضائي الأسبوع المقبل

- الحكومة رفضت اقتراح لبيد لتجميد القوانين لمدة 60 يوما  

- مظاهرة يوم الإثنين المقبل أمام الكنيست ضد إقرار القوانين 

- الكنيست تقر بالأغلبية قانون سحب الجنسية والإقامة من منفذي العمليات ومن حصلوا على أموال من السلطة 

- إنقاذ الجيش من الوزراء والمسؤولية لإبعادهم عن معركة الصلاحيات تقع على عاتق نتنياهو 

- إخلاء كرم زيتون زرعه مستوطن بأمر من المحكمة العليا

- بن غفير يتهم ضباطا باستعمال العنف ضد المستوطنين وتم إيقاف ثلاثة منهم حتى انتهاء التحقيق 

- قائد حرس الحدود يرد على بن غفير: لن أسمح بتحويلنا إلى كيس ملاكمة 

* "معاريف":

- لبيد طلب تجميد القوانين لـ60 يوما وقادة الائتلاف رفضوا وأعلنوا استعدادهم للتفاوض دون شروط مسبقة 

- وزير القضاء: مستمرون بإقرار القوانين

- سفير إسرائيل في الأمم المتحدة سيدلي بشهادته بملف "4000" ضد نتنياهو

- بأمر من وزير الأمن جلانت: إخلاء كرم للزيتون أقيم على أرض خاصة وسموتريش يحتج 

- بن غفير يطالب بنقل حرس الحدود في الضفة إلى وزارته 

- عضو كنيست من حزب بن غفير تدعي أنها تعرضت للاعتداء الجنسي من قبل أفراد حرس الحدود خلال محاولة منعها إخلاء كرم الزيتون 

* "هآرتس":

- رئيس الشاباك يحذر بن غفير: تصريحاتك وأفعالك ستؤدي إلى مواجهة خاصة في القدس

- تقرير لأميرة هاس: الجيش منع دخول مركبات الإسعاف إلى مخيم جنين في الشهر الماضي وقتل الأبرياء

- رئيس معهد ديني اعتدى جنسيا على تلميذ، وابنه نائب وزير تدخل لإسكات التلميذ ودفع له 100 ألف شيقل

- المستشارة القانونية للحكومة تلتقي نتنياهو لإعداد الرد على الالتماس الذي قدم ضد تعيين بن غفير المدان بجرائم عديدة وزيرا 

#الصحف الإسرائيلية

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