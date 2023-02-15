  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فتح: "قانون سحب الجنسية" تشريع بشع للعنصرية والتطهير العرقي

الخميس 16 فبراير 2023 10:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، إن إقرار الكنيست الإسرائيلية لما يسمى "قانون سحب الجنسية"، تشريع بشع للعنصرية والتطهير العرقي الذي تمارسه حكومة اليمين الفاشي بحق الوجود الفلسطيني على أرضه.

وأضافت "فتح" في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، أن هذا الإقرار هو بمثابة إعلان حرب وتطهير عرقي إلى جانب الجرائم الدموية اليومية ضد الحق والوجود الفلسطيني على الأرض الفلسطينية.

وأكدت أن هذا السلوك العنصري والفاشي لن يؤدي إلا إلى انفجار الأوضاع، وجر المنطقة إلى مواجهة شاملة ومفتوحة، فشعبنا الفلسطيني لن يصمت عن حقه وتاريخه، وسيدافع عن وجوده في وجه دولة الاستعمار و"الأبارتهايد".

وشددت على أن هذا التشريع المنافي لقوانين وأعراف الإنسانية تحدّ للمجتمع الدولي ومنظومته القانونية، التي سمحت بصمتها وازدواجية المعايير لإمعان حكومة الاحتلال في جرائمها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، حتى وصل بهم الأمر إلى شرعنة نهج العنصرية والتطهير العرقي، وعليه أن يتحرك فورا ويتحمل مسؤولياته تجاه وضع حد لهذا الانفلات في سلوك حكومة الاحتلال، وإبطال هذا التشريع ومحاسبتها على كل ما تقترفه بحق أرض وشعب فلسطين من اعتداء ومجازر، محذرة من تبعات هذا السلوك على كامل المنطقة.

ودعت "فتح" أبناء وأطر الحركة وقوى وفصائل وجماهير شعبنا، إلى التعبير عن رفضهم  لهذه التشريعات والقوانين والعدوان ومواجهتها نضاليا وشعبيا وقانونيا حتى إسقاطها، مشددة على أن الوقت قد نضج بما فيه الكفاية لترجمة قرارات وتوصيات القيادة الفلسطينية بالتئام الكل الوطني الفلسطيني على برنامج نضالي كفاحي موحد، لمواجهة كل هذه التحديات، وإسقاط حكومة وقرارات وتشريعات الفاشيين الجدد.

#فتح

الأكثر قراءة اليوم

رئيس الشاباك يحذر بن غفير: "خطواتك ستشعل المنطقة"

نتنياهو يتعهد لسموتريتش بنقل صلاحياته.. بن غفير: هذه الحكومة لن تستمر

أزمة متصاعدة بين نتنياهو وليفين.. والأخير يهدد" بالاستقالة وحل الحكومة"

العمل الحكومي بغزة تعتمد السبت المقبل عطلة رسمية وتتخذ عدة قرارات

كاتب إسرائيلي: نقترب من حرب أهلية..

الحبس المؤبد على قاتل الفنان شفيق كبها

يدعم فلسطين وحاصل على الجنسية الروسية.. مقاتل بصدد التخلي عن الجنسية الأمريكية

الأخبار الرئيسية

cHhsc

شاهد..وفاة 7 فلسطينيين وإصابة آخرين في حادث سير مروع بمصر خلال عودتهم لقطاع غزة..

بلينكن

موقع عبري: واشنطن ستتخذ خطوات أخرى للرد على المشاريع الاستيطانية لحكومة نتنياهو

photo_2023-02-15_20-47-16

رئيس الشاباك يحذر بن غفير: "خطواتك ستشعل المنطقة"

الاحتلال يواصل محاصرة مخيم شعفاط و"عرين الأسود" تدعو لإعلان العصيان المدني

BenGvir_Netanyahu_Smotrich-640x400-1

نتنياهو يتعهد لسموتريتش بنقل صلاحياته.. بن غفير: هذه الحكومة لن تستمر

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم