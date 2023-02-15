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لأول مرة.. وزير إسرائيلي يصل أوكرانيا في زيارة رسمية

الخميس 16 فبراير 2023 10:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لأول مرة.. وزير إسرائيلي يصل أوكرانيا في زيارة رسمية



القدس المحتلة / سما /

أفادت صحيفة "معاريف" العبرية صباح، اليوم الخميس، أنه لأول مرة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية يزور وزير الخارجية إيلي كوهين أوكرانيا اليوم، بعد أيام قليلة من زيارة تضامنية لتركيا ،عقب كارثة الزلزال الذي ضرب البلاد. ويزور وزير الخارجية العاصمة كييف، ومن المتوقع أن يلتقي لاحقًا بالرئيس زيلينسكي ووزير الخارجية كولبي.

وأضافت الصحيفة العبرية أن كوهين أعلن عودة السفارة الإسرائيلية في كييف إلى العمل مجددًا ، ومن المتوقع أن يزور مدينة ماريوبول ومدينة بوتشا. 

وتعتبر هذه هي الزيارة الأولى لوزير إسرائيلي إلى أوكرانيا، لأول مرة منذ اندلاع الحرب، وتأتي هذه الزيارة لوزير الخارجية إيلي كوهين للبلاد قبيل نحو أسبوع من الذكرى السنوية الأولى للحرب ، بعد الغزو الروسي الذي حدث في 21/2/21. 

وقال كوهين: "لقد وصلت اليوم في أول زيارة لوزير إسرائيلي إلى كييف منذ اندلاع الأعمال العدائية. وفي العام الماضي ، وقفت إسرائيل إلى جانب الشعب الأوكراني وإلى جانب أوكرانيا. واليوم سنقوم بإعادة العمل مجددا في السفارة الإسرائيلية بكييف ، بهدف تعزيز العلاقات بين الدول ".

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