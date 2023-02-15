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الاحتلال يهدم قرية العراقيب للمرة 213

الخميس 16 فبراير 2023 10:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يهدم قرية العراقيب للمرة 213



القدس المحتلة / سما /

أقدمت قوات الاحتلال، صباح الخميس، على هدم قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في النقب المحتل، وذلك للمرة 213.

وهذه المرة السادسة عشر التي يتم فيها هدم القرية البدوية منذ بداية عام 2022، والثالثة منذ بداية العام الحالي، بعد أن كانت دمرتها 14 مرة خلال العام 2021، بحسب مصادر من الداخل المحتل.

وفي كل مرة تقدم فيها قوات الاحتلال على هدم القرية، إلا أن سكانها يعملون على إعادة بناءها باستخدام الأخشاب والنايلون وغيره، في تصميم على التحدي وإفشال مخططات تهجيرهم من المنطقة.

ويقطن في القرية 22 عائلة بعدد يصل إلى نحو 800 نسمة، يعتاشون من تربية المواشي والزراعية الصحراوية.

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