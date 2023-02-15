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الشرطة : فرار 5 نزلاء من مركز إصلاح وتأهيل جنين

الخميس 16 فبراير 2023 10:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة : فرار 5 نزلاء من مركز إصلاح وتأهيل جنين



رام الله / سما /

 تمكن 5 نزلاء من مركز إصلاح وتأهيل شرطة محافظة جنين من الفرار فجر اليوم الخميس.


وقال العقيد لؤي إرزيقات الناطق الإعلامي بإسم الشرطة في تصريح صحفي له، بأن النزلاء الفارين متهمين بجرائم قتل وهم من سكان مناطق متفرقة في المحافظة وقد إنتشرت قوات كبيرة من الشرطة والأجهزة الأمنية وتقوم بأعمال بحث وملاحقة وتتبع لهم.


وأكد بأنه تم تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات الحادثة.


وطالب العقيد إرزيقات المواطنين بعدم التعامل مع هؤلاء الزلاء وضرورة الإبلاغ عن أي تحركات لهم والمساهمة في القبض عليهم حفاظا ًعلى حياتهم وحياة الآخرين.

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