رام الله / سما /

تصدرت، مواصلة الأسرى في خطوات العصيان التي أعلنوها احتجاجا على الممارسات القمعية التي تتخذها إدارة سجون الاحتلال بحقهم، عناوين الصحف المحلية (الحياة الجديدة، والقدس، والأيام) الصادرة اليوم الخميس.

كما ركزت الصحف الثلاث في عناوينها، على مصادقة الكنيست الإسرائيلية النهائية، على قانون سحب مواطنة وإقامة أسرى فلسطينيين وإبعادهم.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس يهاتف والدي الشهيدين هارون أبو عرام ومحمود العابدي ونجل الشهيد الأسير أحمد أبو علي ونظيره التركي معزيا

- أهالي مخيم شعفاط يدعون إلى عصيان مدني والاحتلال يواصل جريمة الهدم والاعتقالات في الضفة

- ثائر عوضات.. من شهيد إلى جريح

- الأسرى مستمرون في خطوات العصيان والاحتلال يفرض إجراءات انتقامية جماعية

- عورتاني: سيتم تمديد الفصل الدراسي والحكومة لن تخل باتفاقها الأخير مع اتحاد المعلمين

- اشتية يبحث مع وفد من رجال الأعمال الليبيين إقامة شراكات استثمارية

- لا شبهات جنائية في تسمم فريق عيادة الأونروا في عين الحلوة

- إسرائيل تمنع رئيس لجنة العلاقات مع فلسطين في البرلمان الأوروبي من زيارة فلسطين

* "القدس":

- الرئيس يعزي عائلات الشهداء أبو عرام وأبو علي والعايدي

- أميركا تدرس اتخاذ المزيد من الخطوات ضد التوسع الاستيطاني

- المصادقة نهائيا على قانون سحب مواطنة وإقامة أسرى فلسطينيين وإبعادهم

- إصابات وهدم ومستوطنون يهاجمون المنازل

- خطوات عملية للعصيان الجماعي والأسرى يؤكدون المضي بالتصعيد

- الاحتلال يفصل زوجة الشهيد المقدسي حسين قراقع من عملها

- بلدية الاحتلال تفتح اليوم متنزها في وادي الجوز

- إسرائيل تمنع عضو برلمان أوروبيا من زيارة فلسطين

* "الأيام":

- الرئيس يهاتف نظيره التركي معزيا بضحايا الزلزال

- "الكنيست" يعتمد قانون سحب الجنسية أو الإقامة من منفذي العمليات وإبعادهم

- تنديد ورفض فلسطيني: انتهاك للقوانين الإنسانية وتشريع للأبارتهايد والتطهير العرقي

- الحركة الأسيرة تقرر تصعيد خطواتها ردا على عقوبات فرضتها إدارة سجون الاحتلال

- الاحتلال ينفذ حملة هدم وإخطارات بمحافظات عدة والمستوطنون يعتدون على المواطنين وممتلكاتهم

- "عير عاميم": عائلات فلسطينية مقدسية متعددة تواجه عمليات إخلاء وشيكة قبل شهر رمضان

- مخيم شعفاط: العصيان المدني اليوم مع تصعيد الاحتلال قيوده واعتداءاته

- شركة إسرائيلية تلاعبت في 33 حملة انتخابية رئاسية ثلثاها بدولة إفريقية