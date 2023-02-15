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الأسرى في سجون الاحتلال يواصلون العصيان وخطواتهم التصعيدية

الخميس 16 فبراير 2023 08:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأسرى في سجون الاحتلال يواصلون العصيان وخطواتهم التصعيدية



رام الله / سما /

يواصل الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثالث على التوالي، العصيان ضد قرارات إدارة السجون، رفضًا لما يسمى بوزير الأمن القومي المتطرف إيتامار بن غفير، بحقهم من حرمانهم من أبسط حقوقهم.

وبحسب مؤسسات الأسرى، فإن خطوات العصيان ستبقى مفتوحة حتى التاريخ المخدد لخطوة الإضراب عن الطعام المقررة في الأول من رمضان المقبل، وستكون هذه الخطوات مرهونة بموقف إدارة السّجون، والتطورات التي يمكن أن تحدث خلال الفترة القادمة، وستبقى لجنة الطوارئ الخاصة بالأسرى في حالة انعقاد دائم.

وتتمثل خطوات العصيان الأولية التي أقرتها لجنة الطوارئ العليا للأسرى، والتي بدأ بتنفيذها أسرى سجن (نفحة) يوم الثلاثاء (إغلاق الأقسام، وعرقلة ما يسمى بالفحص الأمني، وارتداء اللباس البني الذي تفرضه إدارة السّجون، كرسالة لتصاعد المواجهة، واستعداد الأسرى لذلك)، قبل أن تمتد لسجون أخرى.

وفرضت إدارة السجون الإسرائيلية عقوبات بحق الأسرى في محاولة لثنيهم عن الخطوات التصعيدية التي اتخذت.

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