قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية

رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الخميس، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وبحسب مصادر محلية، فإن تلك القوات اعتقلت 7 مواطنين من سكان بلدة بيت كاحل غرب الخليل، وهم: إياد حسن العطاونة، مجد إسماعيل العطاونة، عمر محمد العطاونة، سعيد ماهر عصافرة، مصطفى صقر عطافرة، عبدالخالق جودي، محمد الزهور.

وفي رام الله، اعتقل مدحت البزار من بيتللو، وأحمد كفاية من بيتونيا، والمحرر محمد ضراغمة، فيما اعتقل المحرر براء عبدالصمد، ومحمد أبو عليا من البيرة.

وفي قلقيلية، اعتقل المحرر ساجي أبو عذبة، والشاب براء حماد.

فيما اعتقل وسام أبو محسن من تياسير شرق طوباس، والجريح محمود الطرزي من جنين بعد اقتحام واسع للمدينة وسط اشتباكات مسلحة مع المقاومين.