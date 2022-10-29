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الاحتلال يفجر منزل الشهيد الجعبري بالخليل والمستوطنون يحتفلون

الخميس 16 فبراير 2023 08:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يفجر منزل الشهيد الجعبري بالخليل والمستوطنون يحتفلون



رام الله / سما /

 قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، بتفجير منزل عائلة الشهيد محمد كامل الجعبري والكائن في منطقة قيزون بمدينة الخليل.

وبعد عملية التفجير، قام مستوطنو الخليل، بالاحتفال من خلال إطلاق العاب نارية في الهواء داخل مستوطنة" كريات أربع" القريبة من منزل الشهيد الجعبري.

وقالت مصادر محلية، انها شاهدت عدد من ضباط وجنود الاحتلال، يدخلون الى المنزل بعد عملية التفجير، ويعتقدون بأنه سيتم تفجير المنزل مرة ثانية، كونه لم يتدمر بالكامل.

الشهيد محمد كامل الجعبري، كان قد نفذ عملية اطلاق نار على مجموعة من المستوطنين بتاريخ 2022/10/29، فقتل احدهم واصيب 3 آخرون، على مفرق منطقة واد الغروس شرق مدينة الخليل.

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