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الطقس: اجواء باردة وفرصة لسقوط امطار متفرقة

الخميس 16 فبراير 2023 08:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: اجواء باردة وفرصة لسقوط امطار متفرقة



رام الله / سما /

توقعت الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الخميس، غائما جزئيا إلى غائم ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ويبقى الجو باردا في معظم المناطق وشديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الوسطى والجنوبية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وشديد البرودة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والجمعة، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا خاصة في المناطق الجبلية، والرياح شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والسبت المقبل، يكون الجو صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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