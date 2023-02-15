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اشتية يلتقي وفدا من غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة

الأربعاء 15 فبراير 2023 10:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يلتقي وفدا من غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة



رام الله/سما/

 بحث رئيس الوزراء محمد اشتية، مع رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة عائد أبو رمضان، والوفد المرافق له، اليوم الأربعاء، تعزيز الإمكانيات الاقتصادية واستثمارها.

وشدد رئيس الوزراء على الحرص على وحدة الوطن وبقاء قطاع غزة ضمن النسيج الوطني والسياسي والاقتصادي الفلسطيني.

وأكد اشتية دور القطاع الخاص في بناء وترسيخ مقومات الاقتصاد الوطني بمختلف المجالات، وخلق فرص استثمارية جديدة مما تعزيز صمود المواطن الفلسطيني على الأرض ويحقق تنمية مستدامة.

وقال: "إن الحكومة والقطاع الخاص وكل مكونات المجتمع الفلسطيني شركاء في المسؤولية الوطنية والتنمية وتعزيز صمود أبناء شعبنا على أرضهم أمام الهجمة الإسرائيلية الشرسة".

#رئيس الوزراء محمد اشتية

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