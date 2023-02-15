بالفيديو: الاحتلال يقتحم الخليل لهدم منزل الشهيد محمد الجعبري

الخليل/سما/

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، منطقة قيزون شرق الخليل وانتشرت في محيط منزل الشهيد محمد الجعبري تمهيدا لهدمه.

وأفاد شهود عيان، بأن أعدادا كبيرة من قوات الاحتلال اقتحم منطقة قيزون وأغلقت الطرق الرئيسية، واعتلت أسطح بعض البنايات، وانتشرت في محيط منزل الشهيد محمد الجعبري الذي ارتقى برصاص الاحتلال قرب مستوطنة "كريات أربع" في 29/10/2022.

وكانت سلطات الاحتلال قد داهمت منزل الجعبري فور استشهاده وأخذت قياساته، وعملت ثقوبا في واجهاته الداخلية، تمهيدا لهدمه، وأعلنت في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي قرارا بهدم المنزل الجعبري، علما أن المنزل مكون من أربعة طوابق.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم ، عزمه هدم منزل منفذ عملية "كريات أربع" الشهيد محمد كمال الجعبري في الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "ستعمل قوات الجيش خلال الساعات المقبلة في مدينة الخليل على هدم منزل منفذ عملية حاجز أشموريت التي قتل فيها رونين حنانيا يوم السبت 29 أكتوبر 2022 .

ونفّذ الشهيد محمد كامل الجعبري عملية إطلاق نار عند مدخل مستوطنة "كريات أربع"، أدت لمقتل مستوطن يدعى رونين حنانيا، وإصابة خمسة آخرين.



وأظهرت مقاطع فيديو الجعبري في حينه، وهو يرتدي "العباءة" ويطلق النار على عدد من المستوطنين، قبل أن يغادر المكان، ويعود إليه مرة ثانية.

وكان الجعبري متماسكا خلال إطلاقه النار تجاه المستوطنين، حتى باغته أحدهم قبالة بقالة صغيرة يملكها فلسطيني، بمحاذاة مستوطنة كريات أربع، فاستشهد على إثرها.

والشهيد يبلغ من العمر 34 عاما، وله ثلاثة أبناء، ودرس الشريعة في جامعة الخليل الخاصة، ويعمل معلما في مدرسة جواد الهشلمون الأساسية الحكومية.

وهو شقيق الأسير المحرر وائل الجعبري الذي تحرر في صفقة "تبادل الأحرار" (بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي) في تشرين الأول/أكتوبر 2011 وأبعد إلى قطاع غزة.