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الاحتلال يقتحم علار شمال طولكرم ويعتقل شابين على حاجز عناب

الأربعاء 15 فبراير 2023 08:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقتحم علار شمال طولكرم ويعتقل شابين على حاجز عناب



طولكرم/سما/

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، بلدة علار شمال طولكرم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال داهمت عددا من المحلات التجارية في المنطقة الغربية للبلدة، واخضعت الشبان للاستجواب، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وأضافت المصادر أن البلدة شهدت مواجهات مع قوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت صوب الشبان، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال شابين -لم تعرف هويتهما بعد- أثناء مرورهما على حاجز  عناب العسكري شرق طولكرم.

#الاحتلال #طولكرم

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