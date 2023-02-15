قتيل بإطلاق نار في اللد

اللد/سما/

قتل شخص في الثلاثينات من عمره، في جريمة إطلاق نار ارتكبت مساء اليوم، الأربعاء، في مدينة اللد، ليرتفع بذلك ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري إلى 15 قتيلا.

وعُلم أن الجريمة نفذت في شارع "هحلوتس" في اللد، حيث وصلت الطواقم الطبية وكان المصاب فاقدا للوعي وقد توقف عن التنفس، ما دفع الطاقم الطبي إلى إقرار وافته بعد فشل محاولات إنقاذه.

ولم تعرف بعد هوية الضحية أو الدوافع التي أدت إلى ارتكاب الجريمة. كما أن الشرطة لم تعلن عن اعتقال مشتبه بهم بالضلوع في الجريمة الثانية التي تشهدها اللد خلال الساعات القليلة الماضية.

وأفادت التقارير بأن الجريمة وقعت في منطقة قريبة تبعد نحو 400 متر، عن موقع جريمة القتل التي وقعت في وقت سابق اليوم في اللد، وأسفرت عن مقتل شاب من المدينة، بانفجار مركبة.

وفي وقت سابق اليوم، قُتل الشاب عمر شعبان في مدينة اللد، بانفجار سيارة واندلاع النيران فيها، وعُثر على جثته داخل السيارة المحترقة، وجاء ذلك بعد ساعات قليلة على مقتل الشاب أيمن شحدة الأسد (23 عاما)، في حادثة عنف في اللقية.



ويشهد المجتمع العربي في الداخل، تصاعدا خطيرا ومستمرا في أحداث العنف والجريمة، وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع 2023 الجاري، نحو 15 قتيلا.

وخلال عام 2022، بلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي، 109 قتلى بينهم 12 امرأة؛ وفي عام 2021، تم توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في حصيلة قياسية غير مسبوقة.

يأتي ذلك وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، حيث يعتقد منفذو إطلاق النار أن كل شيء مباح بالنسبة لهم، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالسوق السوداء وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.