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الاحتلال يقرر هدم منزل منفذ عملية "كريات أربع" خلال الساعات المقبلة

الأربعاء 15 فبراير 2023 07:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقرر هدم منزل منفذ عملية "كريات أربع" خلال الساعات المقبلة



القدس المحتلة/سما/

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، عزمه هدم منزل منفذ عملية "كريات أربع" الشهيد محمد كمال الجعبري في الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال:  "ستعمل قوات الجيش خلال الساعات المقبلة في مدينة الخليل على هدم منزل منفذ عملية حاجز أشموريت التي قتل فيها رونين حنانيا يوم السبت 29 أكتوبر 2022 .

ونفّذ الشهيد محمد كامل الجعبري عملية إطلاق نار عند مدخل مستوطنة "كريات أربع"، أدت لمقتل مستوطن يدعى رونين حنانيا، وإصابة خمسة آخرين.

وأظهرت مقاطع فيديو الجعبري في حينه، وهو يرتدي "العباءة" ويطلق النار على عدد من المستوطنين، قبل أن يغادر المكان، ويعود إليه مرة ثانية. 

وكان الجعبري متماسكا خلال إطلاقه النار تجاه المستوطنين، حتى باغته أحدهم قبالة بقالة صغيرة يملكها فلسطيني، بمحاذاة مستوطنة كريات أربع، فاستشهد على إثرها.

والشهيد يبلغ من العمر 34 عاما، وله ثلاثة أبناء، ودرس الشريعة في جامعة الخليل الخاصة، ويعمل معلما في مدرسة جواد الهشلمون الأساسية الحكومية.

وهو شقيق الأسير المحرر وائل الجعبري الذي تحرر في صفقة "تبادل الأحرار" (بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي) في تشرين الأول/أكتوبر 2011 وأبعد إلى قطاع غزة.

#الاحتلال الشهيد محمد الجعبري #هدم منازل #عملية كريات أربع #الشهيد محمد الجعبري

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