مستوطنون ينفذون أعمالا خاصة في الخليل

الخليل/سما/

أقدم مستوطنون، اليوم الأربعاء، على تنفيذ أعمال خاصة شملت إحضار تراب وفرده في محيط منازل المواطنين بحارة جابر في الخليل، وعلى جوانب الطريق المؤدي إلى الحرم الإبراهيمي الشريف، تمهيدا للاستيلاء عليها بالقوة لتسهيل اقتحامات المستوطنين للحرم الشريف.

وقال الناشط في تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان بالخليل عارف جابر، ان "بلدية مستوطنة كريات أربع" المقامة على أراضي المواطنين شرق الخليل، أحضرت كميات من التراب لبناء أحواض واستراحات في محيط منازل المواطنين، وعلى جوانب ما يسمى "طريق المصلين" الذي يسلكه المستوطنون أثناء اقتحاماتهم المتكررة للحرم الإبراهيمي الشريف.

ويمتد الطريق من أراضي المواطنين المقامة عليها مستوطنة "كريات أربع" شرقا، مرورا بوادي الحصين، ووادي النصارى وجزء من حارة الجعبري، وحارة السلايمة، وحارة جابر، وصولا إلى الحرم الإبراهيمي، ويخضع بالكامل لمسؤولية بلدية الخليل.

وأضاف أن هذه الأعمال والتعديات تأتي بعد ان اجبر الاحتلال المواطنين قبل عدة أعوام وبقرار عسكري على إغلاق كافة نوافذ وأبواب المنازل الواقعة والمطلة على هذا الطريق، وتهدف إلى السيطرة والاستيلاء على هذه الطريق بالقوة لتسهيل اقتحامات المستوطنين المتكررة للحرم الإبراهيمي الشريف.