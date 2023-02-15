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افتتاح عدد من المشاريع التطويرية في محافظة جنين

الأربعاء 15 فبراير 2023 07:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
افتتاح عدد من المشاريع التطويرية في محافظة جنين



جنين/سما/

 افتتح محافظ جنين أكرم الرجوب، ووزير الحكم المحلي مجدي الصالح، اليوم الأربعاء، عددا من المشاريع التطويرية في عدد من الهيئات المحلية بمحافظة جنين.

وشملت المشاريع: افتتاح مشروع تعبيد شارع حيوي في بلدات الجلمة وجلبون وفقوعة، ومشروع طاقة شمسية في بلدتي دير أبو ضعيف وفقوعة، بالإضافة الى افتتاح قاعة متعددة الأغراض في بلدة عرانة.

كما التقى الوزير الصالح برؤساء الهيئات المحلية في كل من الرامة، والزبابدة، واليامون، وطورة، والطيبة، واستمع منهم إلى أبرز احتياجاتهم التنموية من أجل النهوض بالهيئات المحلية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

#جنين

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