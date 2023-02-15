  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فتوح: المصادقة على قانون سحب الجنسية يدل على سياسة الكره والتطرف

الأربعاء 15 فبراير 2023 06:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتوح: المصادقة على قانون سحب الجنسية يدل على سياسة الكره والتطرف



رام الله/سما/

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن مصادقة "الكنيست" على مشروع قانون الحرمان من الجنسية أو الإقامة لمن يقاوم الاحتلال أو يتلقى راتبا من السلطة الوطنية، يدل على "سياسة الكره والتطرف ودكتاتورية الحكومة المجرمة بأهدافها العنصرية للقضاء على الوجود الفلسطيني، خاصة في مدينة القدس وأهلنا من أراضي عام 48".

وأضاف في بيان اليوم الأربعاء، "سيترتب على ذلك عمليات ترحيل جماعية بذرائع وهمية، تهدد كل من هو غير يهودي كي تكون دولة يهودية عنصرية، لا تعترف بالآخرين وخاصة سكان البلاد الأصليين من الفلسطينيين المسلمين والمسيحيين".

وتابع أن "تبعات هذا القانون العنصري ستؤدي إلى مزيد من الجرائم والتنكيل بحق كل من هو غير يهودي، وهذا دليل على جنون العنصرية والتطرف الخارج عن السيطرة لهذه الحكومة الفاشية التي تسعى بكل الطرق لاختلاق قوانين فاقت الفاشية وعصابات الاجرام".

وحمل فتوح الاسرة الدولية المسؤولية الكاملة بسبب الظلم التاريخي للشعب الفلسطيني، والتحيز والصمت على جرائم اسرائيل، وتجاهل كل القرارات التي تخص القضية الفلسطينية.

ـــ

#روحي فتوح

الأكثر قراءة اليوم

تسجيل أول ظهور لسمكة جديدة في بحر غزة

قناة تركية: منقذ صيني أعلن إسلامه بعد إخراجه مصحفا من تحت الأنقاض (صور

أسعار صرف العملات

رؤيتي للتحرير : الهدنة.. حلف التمكين.. وإساءة وجه إسرائيل..

جيولوجي هولندي يتوقع زلزالا جديدا بقوة 6 درجات سيضرب وسط تركيا

العمل الحكومي بغزة تعتمد السبت المقبل عطلة رسمية وتتخذ عدة قرارات

الحبس المؤبد على قاتل الفنان شفيق كبها

الأخبار الرئيسية

الكنيست يصادق على العودة إلى 4 مستوطنات وترحيل عائلات فلسطينية قسرا

photo_2023-02-15_18-10-33

الاحتلال يقرر هدم منزل منفذ عملية "كريات أربع" خلال الساعات المقبلة

153918519914963600

شاهد: الاحتلال يواجه العمليات بالاعتداءات وتعزيز الاستيطان

urn_binary_dpa_com_20090101_230114-911-014439-FILED

كاتب إسرائيلي: نقترب من حرب أهلية..

أول تعليق فلسطيني على إقرار الكنيست قانون سحب الجنسية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم