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"العمل والتنمية": صرف الدفعة السادسة للمستفيدين من مشروع الحماية الاجتماعية الطارئ

الأربعاء 15 فبراير 2023 06:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
"العمل والتنمية": صرف الدفعة السادسة للمستفيدين من مشروع الحماية الاجتماعية الطارئ



رام الله/سما/

 أعلنت وزارتا العمل والتنمية الاجتماعية صرف الدفعة السادسة لمشروع الحماية الاجتماعية بدعم من البنك الدولي وبالشراكة مع وزارة المالية بقيمة 700 شيقل لــ(11.104) من الفئات الضعيفة والمهمشة من العمال والأسر الفقيرة الذين تضرروا من جائحة كورونا، اعتباراً من صباح يوم غد الخميس.

 وأوضحت الوزارتان، في بيان اليوم الأربعاء، أن هذه الدفعة تغطي جميع محافظات الوطن الشمالية والجنوبية، وبذلك يصبح مجموع العمال والأسر المستفيدة من الدفعات جميعها حتى الآن حوالي 75ألف مستفيد.

وتقدمت الوزارتان بشكرهما للبنك الدولي على دعم جهود الحكومة في مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا، وللمتضررين من العدوان الإسرائيلي الأخير على المحافظات الجنوبية.

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