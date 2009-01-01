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يدعم فلسطين وحاصل على الجنسية الروسية.. مقاتل بصدد التخلي عن الجنسية الأمريكية

الأربعاء 15 فبراير 2023 05:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
يدعم فلسطين وحاصل على الجنسية الروسية.. مقاتل بصدد التخلي عن الجنسية الأمريكية



وكالات

كشف المقاتل السابق لرياضة الفنون القتالية المختلطة "MMA"، جيف مونسون، الحاصل على الجنسية الروسية، عن نيته التخلي عن الجنسية الأمريكية.

يدعم فلسطين وحاصل على الجنسية الروسية.. مقاتل بصدد التخلي عن الجنسية الأمريكيةنهاية حزينة "للإمبراطور الروسي الأخير" في أمريكا (فيديو)
ونقلت القناة الرياضية الروسية "ماتش تي في" عن مونسون، حديثه حول موطنه الأم الولايات المتحدة الأمريكية: "لدي ثلاثة أطفال هناك، وهذا الشيء يتحدث عن نفسه. وعدا عن ذلك، فإن فريقي موجود هناك، أعرف هؤلاء الأشخاص لمدة عشرين عاما. بالمناسبة، أنا حاليا بصدد التخلي عن الجنسية الأمريكية. وبعد ذلك، سيكون لدي جواز سفر روسي فقط ".

زار جيف مونسون، رياضي الفنون القتالية المختلطة السابق وبطل العالم في رياضة "جيو جيتسو" روسيا لأول مرة في عام 2011، لمواجهة المقاتل الروسي فيودور يميليانينكو، الذي فاز فيه الأخير.

في عام 2018، حصل المقاتل الأمريكي البالغ من العمر 52 عاما، على الجنسية الروسية، وأصبح نائبا في مجلس مدينة كراسنوغورسك بمقاطعة موسكو.

وأعرب مونسون في مقابلة حصرية مع RT في أواخر شهر مايو 2018 عن شكره للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي منحه الجنسية الروسية.

وكان جيف مونسون والملقب بـ "رجل الثلج" يصر على الخروج إلى حلبات النزال على إيقاع النشيد الوطني للاتحاد السوفييتي السابق، وعلى جسمه وشم المطرقة والمنجل وصورة للثائر الشهير تشي غيفارا إضافة إلى علم فلسطين وأوشمة أخرى

#فلسطين #مقاتل

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