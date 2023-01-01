الكنيست يصادق نهائيا على سحب مواطنة وإقامة منفذي العمليات

القدس المحتلة/سما/

صادقت الهيئة العامة في الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي، "بالقراءتين الثانية والثالثة"، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يقضي بسحب المواطنة أو الإقامة من أسرى الداخل الفلسطيني والقدس المحتلة، وإبعادهم إلى الضفة الغربية المحتلة أو إلى قطاع غزة، إذ ثبت حصولهم على مساعدات مالية من السلطة الفلسطينية، وذلك بتأييد 95 عضو كنيست ومعارضة 9.

ويقضي القانون بسحب المواطنة أو الجنسية من أسرى "تلقوا تعويضات من السلطة الفلسطينية" وأدينوا بـ"تنفيذ عمل إرهابي". ويقترح مشروع القانون "ربطا واضحا بين تلقي راتب لتنفيذ العملية وبين الحق بالمواطنة أو الإقامة"، ويأتي ذلك في أعقاب مصادقة لجنة الكنيست على مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه بقراءة تمهيدية وقراءة أولى.

و قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو: لقد صادقنا الآن في الكنيست على مشروع قانون الحرمان من الجنسية وترحيل منفذي العمليات، ردنا على الإرهاب هو ضربه بشدة".