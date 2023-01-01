"بكدار" يسلم مدرسة ابن سينا الأساسية للبنات غرب غزة

غزة/سما/

أعلن رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار "بكدار" محمد أبو عوض، اليوم الأربعاء، عن تسليم مدرسة ابن سينا الأساسية للبنات بمحافظة غرب غزة.

وقال أبو عوض إن "بكدار" أشرف على إنشاء المدرسة وهي واحدة من ثلاث مدارس ينفذها بتمويل من صندوق الأقصى وبإدارة البنك الإسلامي للتنمية– جدة، وبقيمة إجمالية تبلغ قرابة 4 ملايين دولار، فيما بلغت تكلفة مدرسة ابن سينا 1.2 مليون دولار.

وأشار إلى أن المدرسة ستستقبل حوالي 1900 طالب على فترتين، مثمنا الدعم المادي من الحكومة الفلسطينية لإنشاء هذه المدارس، والتي ستسهم في تخفيف معاناة أبناء شعبنا في قطاع غزة، كذلك إدارة صندوق الأقصى والبنك الاسلامي للتنمية، على دعمهم المستمر لشعبنا في كافة القطاعات، إضافة إلى جهود طواقم بكدار في إنشاء هذه المدرسة رغم الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع.

بدوره، نوه مدير عام "بكدار" في قطاع غزة محمد النجار، إلى أن المدرسة أنشئت على مساحة تقدر بحوالي 3800 متر مربع، وتتكون من 23 غرفة صفية إضافة الى غرفة مخصصة للطلاب من ذوي الإعاقة، كما تضم مكتبة ومختبرين للحاسوب وكيميائي وملعب ومكاتب إدارية للمدراء والمعلمين للفترتين، وطاقة شمسية لإنتاج الطاقة بقدرة 30 كيلو واط.

من جانبه، أشار مدير عام الإدارة العامة لتنسيق وتسهيل المساعدات في بكدار وائل صلاح إلى استمرار تضافر الجهود لإنجاز المدارس المتبقية في السرعة الممكنة.

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