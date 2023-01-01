  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

العمل الحكومي بغزة تعتمد السبت المقبل عطلة رسمية وتتخذ عدة قرارات

الأربعاء 15 فبراير 2023 04:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
العمل الحكومي بغزة تعتمد السبت المقبل عطلة رسمية وتتخذ عدة قرارات



غزة/سما/

عقدت لجنة متابعة العمل الحكومي اجتماعها الأسبوعي اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة العمل الحكومي، وقدم رئيس متابعة العمل الحكومي عرضا عن تفاصيل زيارته لجمهورية مصر العربية، مؤكدا على الدور المصري الإيجابي تجاه أبناء شعبنا في قطاع غزة.


وأكدت اللجنة وقوفها إلى جانب أسرانا الأبطال داخل سجون الاحتلال، ودعمها لكافة المطالب المعلنة منهم، وإسنادها لحملتهم وخطواتهم الاحتجاجية في وجه إجراءات إدارة السجون بحقهم.


وناقشت اللجنة عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والهيئات الحكومية، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.

وقررت اللجنة ما يلي:

صرف مبلغ مالي لصالح وزارة النقل والمواصلات بغرض إتمام نقل الورشة الفنية لمنطقة المحررات جنوب مدينة غزة.

المصادقة على تشكيل مجلس شؤون المعابر والحدود.

الموافقة على تسديد الديون المتراكمة على الموظفين العموميين من المستحقات لصالح الهيئات المحلية وفق بعض الضوابط.

إقرار نتائج المسابقات الخارجية، لتعيين عدد (4) مدراء عامين للشئون القانونية في المؤسسات الحكومية. 

اعتماد يوم السبت القادم الموافق 18 فبراير 2023م، عطلة رسمية بمناسبة ذكرى الاسراء والمعراج.

#غزة

الأكثر قراءة اليوم

تسجيل أول ظهور لسمكة جديدة في بحر غزة

قناة تركية: منقذ صيني أعلن إسلامه بعد إخراجه مصحفا من تحت الأنقاض (صور

بن غفير يرد على "الانزعاج الغربي" تجاه الاستيطان الإسرائيلي

أسعار صرف العملات

"الجهاد": لن نترك الأسرى وحدهم في المواجهة

اجراءات إسرائيلية ردا على عملية الدهس في القدس

جيولوجي هولندي يتوقع زلزالا جديدا بقوة 6 درجات سيضرب وسط تركيا

الأخبار الرئيسية

الكنيست يصادق نهائيا على سحب مواطنة وإقامة منفذي العمليات

إعلام عبري: نتنياهو يفضل سلامة ائتلافه الحاكم..الأمن القومي الإسرائيلي بدأ بالانهيار

20230215120210

بعد تهديد سموتريتش.. نتنياهو يوعز بوقف اقتلاع كرم استيطاني بالضفة

تقدير إسرائيلي : تصرفات "بن غفير" ستجر إسرائيل لاتساع موجة العمليات

"هآرتس" تكشف عن مخطط سموتريتش ضد الفلسطينيين ومخطه الاستيطاني

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم