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جنين: الاحتلال يعتقل مواطنا ويسلم إخطارات وقف بناء ويستولي على مركبتين

الأربعاء 15 فبراير 2023 04:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنين: الاحتلال يعتقل مواطنا ويسلم إخطارات وقف بناء ويستولي على مركبتين



جنين/سما/

 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، المواطن علي عبد الرحيم جرادات بعد الاعتداء عليه والاستيلاء على مركبته على حاجز عسكري على مدخل قرية زبوبا، غرب جنين.

وأخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 14 مواطنا من قرية طورة جنوب غرب جنين بوقف العمل في منازلهم.

وقال رئيس مجلس قروي طورة طارق قبها ، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وسلمت مواطنين إخطارات بوقف العمل في منازلهم. وعرف من أصحاب تلك المنازل: يونس حسن زيد، وحسن عطاطرة، وخالد الجوهري، وابراهيم فتحي قبها، وناصر مروح قبها، وعز الدين صالح زيد، وبهاء حمزة زيد، وماهر محمد زيد، وأحمد كامل زيد.

كما استولت قوات الاحتلال على مركبة للمواطن شاهر محمود صوالحة أثناء تواجده بالقرب من حاجز برطعة جنوب غرب جنين.

#جنين

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