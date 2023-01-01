  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الخارجية: اعتداءات المستوطنين تأتي نتيجة لشعورهم بالحماية من حكومة الاحتلال

الأربعاء 15 فبراير 2023 04:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: اعتداءات المستوطنين تأتي نتيجة لشعورهم بالحماية من حكومة الاحتلال



رام الله/سما/

 اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين، أن تصعيد المستوطنين من اعتداءاتهم على أبناء شعبنا وأرضهم وممتلكاتهم، تأتي نتيجة شعورهم بالحماية والحصانة والدعم الذي توفره لهم حكومة الاحتلال الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، ولما يتفاخر به أركان الائتلاف الحاكم في اسرائيل بشأن توزيع مزيد من الأسلحة والتدريبات للمستوطنين.

وحذرت الوزارة في بيان، اليوم الأربعاء، من مخاطر اعتداءات المستوطنين واستفزازاتهم على ساحة الصراع، باعتبارها دعوات لمزيد من التصعيد والتوتر، بما يؤدي إلى استغلال حكومة الاحتلال هذا الأمر لتنفيذ برنامجها الاستعماري التهويدي التوسعي على حساب الأرض الفلسطينية المحتلة، ضمن توزيع واضح للأدوار بين جيش الاحتلال والمستوطنين وممارساتهم الإرهابية.

وقالت إنه "بات واضحا أن الائتلاف الإسرائيلي اليميني الحاكم هو ائتلاف استيطان ومستوطنين، يلجأ لإشعال المزيد من الحرائق في ساحة الصراع، حتى يسهل عليه تمرير مخططاته وإحداث المقايضات الممكنة في إطفاء بعضها لامتصاص غضب وردود فعل المجتمع الدولي مهما كانت صوتية وشكلية".

وأدانت اعتداءات وهجمات المستوطنين وعناصرهم المسلحة، المتصاعدة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، كما حصل جنوب جنين وعوريف وجنوب نابلس والخليل وبرقة وحوارة وغيرها من المواقع في عموم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وأكدت الوزارة أن وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب غير القانونية، ولجم المستوطنين هو المدخل الوحيد لخفض التصعيد وتحقيق التهدئة في ساحة الصراع.

ــــــ

#الخارجية الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

تسجيل أول ظهور لسمكة جديدة في بحر غزة

قناة تركية: منقذ صيني أعلن إسلامه بعد إخراجه مصحفا من تحت الأنقاض (صور

بن غفير يرد على "الانزعاج الغربي" تجاه الاستيطان الإسرائيلي

أسعار صرف العملات

"الجهاد": لن نترك الأسرى وحدهم في المواجهة

اجراءات إسرائيلية ردا على عملية الدهس في القدس

جيولوجي هولندي يتوقع زلزالا جديدا بقوة 6 درجات سيضرب وسط تركيا

الأخبار الرئيسية

الكنيست يصادق نهائيا على سحب مواطنة وإقامة منفذي العمليات

العمل الحكومي بغزة تعتمد السبت المقبل عطلة رسمية وتتخذ عدة قرارات

إعلام عبري: نتنياهو يفضل سلامة ائتلافه الحاكم..الأمن القومي الإسرائيلي بدأ بالانهيار

20230215120210

بعد تهديد سموتريتش.. نتنياهو يوعز بوقف اقتلاع كرم استيطاني بالضفة

تقدير إسرائيلي : تصرفات "بن غفير" ستجر إسرائيل لاتساع موجة العمليات

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم