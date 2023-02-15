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"القسام" تزف أحد مجاهديها توفي بعد صراعٍ مع المرض

الأربعاء 15 فبراير 2023 03:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
"القسام" تزف أحد مجاهديها توفي بعد صراعٍ مع المرض



غزة/سما/

زفت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أحد مجاهديها، والذي توفي إثر مرضِ عضال.


ونعت كتائب القسام في بيانها العسكري المجاهد القسامي/ بلال يوسف جودت حميد (40 عاماً) من مسجد "ابن سلطان" في حي الدرج بغزة، والذي توفي اليوم الأربعاء 24 رجب 1444هـ الموافق 15/02/2023م إثر مرض عضال.


وقالت الكتائب في بيانها: "ليمضي إلى ربه بعد حياةٍ مباركةٍ حافلةٍ بالعطاء والجهاد والتضحية والرباط في سبيل الله، نحسبه من الشهداء الأبرار الأطهار ولا نزكي على الله أحداً".
وتابعت: "نسأل الله تعالى أن يتقبله ويسكنه فسيح جناته، وأن يجعل جهاده خالصاً لوجهه الكريم، وأن يصبّر أهله وأحبابه ويحسن عزاءهم، وستبقى دماء شهدائنا نبراساً في طريق تحرير فلسطين وناراً تحرق المحتلين حتى يندحروا عن أرضنا بإذن الله".

#كتائب القسام

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