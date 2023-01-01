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سفير نيكاراغوا يؤكد دعم بلاده المطلق لكفاح الشعب الفلسطيني

الأربعاء 15 فبراير 2023 03:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
سفير نيكاراغوا يؤكد دعم بلاده المطلق لكفاح الشعب الفلسطيني



رام الله/سما/

 جدد سفير جمهورية نيكاراغوا لدى دولة فلسطين روبرتو مورالس، اليوم الأربعاء، تأكيد دعم بلاده المطلق لكفاح الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، والموقف الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني في حقه بتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

جاء ذلك لدى استقباله في مدينة رام الله من قبل عضو اللجنة المركزية لحركة فتح المفوض العام للعلاقات العربية والصين الشعبية عباس زكي.

من جانبه قال زكي إن العلاقات التي تربط فلسطين بنيكاراغوا تاريخية تعود إلى نهاية السبعينات من القرن الماضي لدى انتصار الثورة في نيكاراغوا بقيادة الصديق الكبير أورتيغا، وأعرب عن فخره واعتزازه بالمواقف الثابتة والراسخة والداعمة للزعيم اورتيغا لنضال الشعب الفلسطيني لنيل حريته واستقلاله الوطني.

وأكد زكي أن الحكومة الائتلافية في إسرائيل تمثل قمة التطرف والعنصرية.

كما تلقى زكي دعوة للمشاركة في إحياء الذكرى ال 82 لرحيل الجنرال أوغستو سيزر ساندينو زعيم الثورة في نيكارغوا، والذي ستقيمه سفارة بلادة مساء يوم الثلاثاء الموافق 21 - 2 - 2023 بمقر السفارة.

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#الشعب الفلسطيني

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