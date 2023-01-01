أبو عمرو يطلع القنصل السويدي العام على اجراءات الاحتلال العدوانية

رام الله/سما/

أطلع نائب رئيس الوزراء، رئيس دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير، زياد أبو عمرو، القنصل السويدي العام السيد يوليوس ليليستروم، على آخر التطورات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والإجراءات العدوانية التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، والتي كان آخرها شرعنة البؤر الاستيطانية، والإعلان عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة، مطالباً السويد والدول الأوروبية بإدانة هذه السياسات، وضرورة اتخاذ إجراءات عملية للرد عليها، وعدم الاكتفاء بإصدار البيانات.

وأكد أبو عمرو، لدى استقباله القنصل السويدي في مدينة رام الله، على ضرورة دعم الجهد الفلسطيني لطلب العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، واعتراف الدول الأوروبية بالدولة الفلسطينية. وكذلك دعم الحراك الفلسطيني في المحافل الدولية المختلفة، التزاماً وتنفيذاً لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة.