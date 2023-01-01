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الرئيس عباس يهاتف نظيره التركي معزيا بضحايا الزلزال

الأربعاء 15 فبراير 2023 03:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يهاتف نظيره التركي معزيا بضحايا الزلزال



رام الله/سما/

هاتف الرئيس محمود عباس، نظيره التركي الرئيس رجب طيب أردوغان، معزياً بضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وأوقع الآلاف من الضحايا والجرحى.

وأكد الرئيس، وقوف دولة فلسطين وتضامن شعبها مع الشعب التركي الصديق، عقب الكارثة الكبيرة التي وقعت بسبب الزلازل في عدد من المدن والقرى التركية، والاستعداد لتقديم كل أشكال الدعم وفق الإمكانيات المتاحة.

وأعرب عن تعازيه الحارة للرئيس أردوغان والشعب التركي الصديق، داعيا الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهم عائلاتهم الصبر والسلوان، وأن يمن بالشفاء العاجل على الجرحى.

بدوره، شكر الرئيس أردوغان، فلسطين رئيسا وحكومة وشعبا على مواقفها وتضامنها إلى جانب الشعب التركي في هذا المصاب الجلل، مؤكدا استمرار العمل للدفاع عن الشعب الفلسطيني ومقدساته في فلسطين والقدس وحقوقه المشروعة.

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#الرئيس عباس

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