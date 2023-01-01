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فتوح يبحث مع السفيرين الأردني والصيني الأوضاع السياسية والتصعيد الإسرائيلي الخطير

الأربعاء 15 فبراير 2023 03:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتوح يبحث مع السفيرين الأردني والصيني الأوضاع السياسية والتصعيد الإسرائيلي الخطير



رام الله/سما/

بحث رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، اليوم الأربعاء، مع سفير المملكة الأردنية الهشمية عصام البدور، وسفير جمهورية الصين الشعبين قوه وي، الأوضاع السياسية والتصعيد الإسرائيلي الخطير والمتمثل بالانتهاكات المستمرة، وتوسيع الاستيطان وشرعنة بؤر استيطانية، والاعتداءات المستمرة على الأماكن المقدسة في القدس المحتلة.

جاء ذلك خلال لقائين منفصلين مع السفيرين عقدا في مقر المجلس بمدينة رام الله.

وأكد فتوح على العلاقات المتميزة والتنسيق الدائم بين الرئيس محمود عباس وأخيه الملك عبد الله الثاني، وأشاد بمواقف الأردن الأصيلة والثابتة تجاه القضية الفلسطينية.

وناقش فتوح مع السفير الصيني سبل تطوير العلاقات الثنائية على المستويات السياسية والبرلمانية والاقتصادية والثقافية.

واشاد بموقف الصين الثابت، وبعمق العلاقات الصينية الفلسطينية، وموقف الصين في المحافل الدولية  وموقفها المؤيد بدعم فلسطين لنيل العضوية الكاملة لدولة فلسطين بالامم المتحدة.

من جانبه، أكد السفير الصيني موقف بلاده الداعم لدولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، مشيرا إلى دعمها لفلسطين في المحافل الدولية ورغبتها بتطوير العلاقات الثنائية على مختلف المستويات

#روحي فتوح

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