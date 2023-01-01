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محمد رمضان: مسلسل "العمدة" هينجح أكثر من مسلسل الأسطورة

الأربعاء 15 فبراير 2023 02:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
محمد رمضان: مسلسل "العمدة" هينجح أكثر من مسلسل الأسطورة



وكالات / سما /

توقع النجم محمد رمضان، نجاح مسلسل "العمدة" الذى سيعرض فى دراما رمضان 2023، وسوف يفوق نجاح مسلسله "الأسطورة" الذى عرض فى رمضان 2016.

وقال محمد رمضان، "ثقة فى الله نجاح مسلسل العمدة هينجح أكثر من مسلسل الأسطورة وهيعجب الجمهور وكل من ردد أن المسلسل قصته شبه عائلة الحاج متولى للنجم الراحل نور الشريف ومسلسل الزوجة الرابعة لمصطفى شعبان القصة مختلفة والأحداث طبعت مختلفة وهتعجب الناس".

وكرم النجم محمد رمضان، فى حفل افتتاح الدورة الـ12 لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، كما كرمت النجمة هالة صدقى، وأقيم حفل الافتتاح السبت يوم 4 فبراير فى معبد الأقصر.

ومسلسل "العمدة"، يعرض فى دراما رمضان 2023 و من بطولة النجوم محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، سلوى عثمان، منذر رياحنة، عصام السقا، جورى بكر، طارق النهرى، مجدى بدر، أحمد فهيم، أحمد عبد الله، لمى كتكت، احسان الترك وآخرين، والعمل تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

#العمدة #مسلسل #الاسطورة #محمد رمضان

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