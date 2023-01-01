6 خطوات للقضاء على التوتر الصباحى

وكالات / سما /

عندما يستيقظ أغلبية الناس من النوم فى الصباح يشعرون بالتوتر والقلق، خاصة عند سماع جرس المنبه، وربما يكون التوتر ناتج من تحديات ومسئوليات الواقع التى يعيشها الإنسان، مع احتمالية أن يرجع ذلك إلى عوامل وراثية وأخرى بيئية، وذلك وفقا لما نشره موقع inside.

وكشفت إحدى الدراسات أنه إذا لم يتغلب الشخص على ذلك الشعور المستمر بالتوتر الصباحى، سيؤدى ذلك إلى تعرضه إلى أمراض نفسية خطيرة، لا يتمكن فيما بعد من السيطرة عليها.

خطوات للقضاء على التوتر الصباحى..

1- يمكنك عند الاستيقاظ ممارسة تمارين بسيطة أو يوجا لتهيئ نفسك للذهاب للعمل بروح نشطة مقبلة على الحياة، كل ما فى الأمر تمارين رياضية لمدة خمس دقائق.

2- الحرص على الأذكار عند الاستيقاظ والصلاة ركعتين تشعرك بحالة من الراحة والسكينة.

3- قومى بتهدئة عقلك قبل النوم من خلال طقوس خاصة كالقراءة مثلًا، أو الاستماع إلى الموسيقى الهادئة، فهى العادات تمنحك الهدوء والشعور بالرضا، ومن ثم يمكنك بدأ يومك بلا توتر.

4- تنظيف وترتيب البيت قبل النوم، فبحسب الدراسات، تنظيف المنزل يساهم فى تعزيز الصحة النفسية والبدنية.

5- الاستحمام مساء، يلقي بأثر جيد على صباحك التالي، فالاستحمام ليلاً يساعد على الحصول على قسطٍ وفير من النوم، وبذا يمكنك التخفيف من التوتر صباحًا بسبب قلة النوم.

6- إصرارك على مشاهدة عدة حلقات متتابعة من مسلسلك المفضل كل ليلة قبل النوم مع تناول قطعة من الشيكولاتة، أحد الأسباب الرئيسة في شعورك بالتوتر صباح اليوم التالى، إذ تعد من العادات السيئة التى تؤثر على جودة نومك، بدلًا من هذا يمكنك مشاهدة حلقة من المسلسل الذى تحبينه أثناء تحضير وجبة الإفطار، وتناول الشيكولاتة أثناء العمل.