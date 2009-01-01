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وصول مساعدات إنسانية وطبية لقطاع غزة

الأربعاء 15 فبراير 2023 01:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
وصول مساعدات إنسانية وطبية لقطاع غزة



غزة/ سما /

 وصلت قافلة مساعدات إنسانية طبية، الأربعاء، من حملة قوافل أميال من الابتسامات، إلى قطاع غزة ، عبر معبر رفح البري.

وقال عصام يوسف منسق عام أميال من الإبتسامات، إن القافلة تحمل كميات من المساعدات الطبية المتنوعة، كالأدوية والمستلزمات الطبية، وغيرها من المواد.

وأضاف "وفد إغاثي مكون من 6 مشاركين في الحملة ينتمون لعدد من الدول كالأردن وماليزيا وبريطانيا وبلجيكا والسويد، سيصلون أيضاً إلى القطاع".

ورحب بموافقة السلطات المصرية على دخول القافلة، مشيراً إلى أن الإعداد لها جرى عقب التنسيق مع الجهات المختصة في الحكومة المصرية، والتي منحت الموافقات للقافلة بالدخول بما في ذلك دخول الوفد الإغاثي إلى قطاع غزة كأفراد معنيين بالشأن الإنساني".

وتسعى "أميال من الابتسامات" منذ فرض الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة لتقديم المساعدات الإنسانية عبر قوافل إغاثية دأبت على إطلاقها منذ العام 2009.

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