الاحتلال يهدم مسكنا ويقتلع 100 شتلة من الأشجار المثمرة في مسافر يطا

الخليل / سما /

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مسكنا واقتلعت 100 شتلة من الأشجار المثمرة في مسافر يطا، جنوب الخليل.

وذكر منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور ، أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة "شعب البطم" بمسافر يطا، وهدمت مسكنا للمواطن عثمان الجبارين.

وكانت قوات الاحتلال قد هدمت مطلع الشهر الماضي بيتا للجبارين تبلغ مساحته (80 مترا).

كما اقتلعت قوات الاحتلال 100 شتلة من أشجار الزيتون واللوزيات في منطقة خلة الضبع، زرعها الأهالي وأصحاب الأرض من عائلة دبابسة، على أنقاض مدرسة خلة الضبع، التي هدمها الاحتلال قبل أكثر من عامين.