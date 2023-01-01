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الإسلامية المسيحية تطالب المجتمع الدولي بتحويل مواقف الإدانة للاحتلال إلى أفعال

الأربعاء 15 فبراير 2023 12:49 م / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

أدانت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، المخططات الاستيطانية الجديدة التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية، لبناء 9409 وحدات استيطانية، و"شرعنة" 9 بؤر استيطانية أخرى.

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الأربعاء، إن هذه الهجمة الاستيطانية تشكل استفزازاً وتصعيداً خطيرا للأوضاع على الأرض، محملةً الحكومة الفاشية في إسرائيل مسؤولية كل التداعيات التي ستنجم عن هذه القرارات المتطرفة.

وأكدت أن تصاعد الهجمة الاستيطانية التي تواجهها مدينة القدس وباقي الأراضي الفلسطينية، تشكل استخفافاً بالمجتمع الدولي، وتحدياً للقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي أكدت على عدم شرعية الاستيطان، وما تشكله من مخاطر على حل الدولتين.

وحمّلت الولايات المتحدة الاميركية والدول الأوروبية مسؤولية هذا الإمعان من جانب سلطات الاحتلال، في سياسة الاستيطان، والاستيلاء على الأراضي، وهدم المنازل.

وأضافت الهيئة أن مواقف الإدانة والتعبير عن القلق من جانب الولايات المتحدة لم تعد كافية، ولا يمكن أن تشكل رادعاً لسياسة الغطرسة الإسرائيلية.

ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير جدية لوقف هذا العدوان، وتحويل مواقف الإدانة والرفض للاستيطان إلى أفعال جدية، تجبر الاحتلال على وقف عدوانه على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

#الإسلامية المسيحية #المجتمع الدولي #الاحتلال

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