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صيادوا غزة اصطادوا 110 طن سمك في أعقاب المنخفض الأخير

الأربعاء 15 فبراير 2023 12:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
صيادوا غزة اصطادوا 110 طن سمك في أعقاب المنخفض الأخير



غزة/ سما /

كشفت وزارة الزراعة في غزة اليوم الأربعاء، عن كمية الأسماك التي تم اصطيادها بعد المنخفض الجوي الذي ضرب فلسطين والمنطقة خلال الأيام الماضية.

وأفادت الإدارة العامة للثروة السمكية في وزارة الزراعة بغزة، أن كميات الصيد في كافة مرافئ قطاع غزة الخمسة بلغت (110 أطنان) في كافة محافظات غزة من الأسماك المتنوعة.

تجدر الإشارة الى أن أنواع الاسماك التي تم اصطيادها بعد المنخفض الأخير" سردين، طرخونة، غزلان، سلطان إبراهيم بالاضافة الى أنواع أخرى.

من جانب اخر، عبر المئات من صيادي الأسماك عن فرحتهم ، بعد أن امتلأت صناديقهم بكميات وفيرة وأنواع مختلفة من الأسماك، خاصة بعد انحسار المنخفض الجوي الأخير.

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