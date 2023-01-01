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حماس: السلطات السعودية تفرج عن المهندس الفلسطيني سليمان حداد وابنه (صورة

الأربعاء 15 فبراير 2023 12:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: السلطات السعودية تفرج عن المهندس الفلسطيني سليمان حداد وابنه (صورة



غزة/ سما /

ثمن عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، عاليا قرار المملكة العربية السعودية الإفراج عن المهندس الفلسطيني سليمان حداد وابنه يحيى، معتبرا ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح.

وقال الرشق في تصريح صحفي الأربعاء: "إن السلطات السعودية أفرجت قبل قليل عن المهندس الفلسطيني سليمان حداد "أبو يحيى" وابنه يحيى، وهما الآن على متن الطائرة متجهين إلى إسطنبول".

وأضاف: "نسأل الله أن تكون هذه الخطوة مقدمة لفتح صفحة جديدة مع الأشقاء في السعودية، ونأمل أن تتواصل هذه الخطوات الإيجابية بالإفراج عن باقي الإخوة المعتقلين من أبناء الشعب الفلسطيني".

وأكد الرشق حرص حركة حماس على علاقات إيجابية مع الأشقاء في السعودية والدول الشقيقة كافة في خدمة القضية الفلسطينية وأمّتنا العربية والإسلامية.

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